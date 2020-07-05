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رئيس مستقبل وطن: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:35 ص
عبد الوهاب عبد الرازق
عبد الوهاب عبد الرازق
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، مستشهدًا بكتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبدالرازق.

وأضاف رئيس حزب مستقبل وطن، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن العمل السياسي لكي يكون حقيقيًا وأداءًه راقيًا كما هو في العالم كله، يجب ان يبتعد عن استخدام الدين".

وواصل: "هذا الأمر كان يجب أن يودي بالبلاد كلها، وحتى الآن نحن نعاني منه، ومطلوب من الأحزاب الدينية أن تبعد عن التمسك برداء الدين لكي تخوض حوارًا سياسيًا.. كلنا نحب الدين، لكن في مجال آخر".

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