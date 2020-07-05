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برلمان

رؤساء الهيئات الصحفية وتنظيم الإعلام يؤدون اليمين القانونية أمام البرلمان .. اليوم

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:41 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد
يؤدي رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجدد  اليمين القانونية أمام مجلس النواب  اليوم.

ومن المقرر دعوة كل من كرم كامل إبراهيم جبر، عبدالصادق محمد الشوربجي، و حسين جمال عبدالقادر زين، لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسته المعقودة صباح اليوم الاحد.

كان رئيس البرلمان د علي عبد العال  كلّف المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأمانة العامة  بالتواصل مع مكاتب  رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية، لإخطارهم بموعد حضورهم الجلسة العامة للمجلس.

ياتي ذلك بعد  صدور قرارات  رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة  كرم كامل إبراهيم جبر، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين جمال عبدالقادر زين.

وتقضي القوانين المنظمة للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم.
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