رؤساء الهيئات الصحفية وتنظيم الإعلام يؤدون اليمين القانونية أمام البرلمان .. اليوم

يؤدي رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجدد اليمين القانونية أمام مجلس النواب اليوم.





ومن المقرر دعوة كل من كرم كامل إبراهيم جبر، عبدالصادق محمد الشوربجي، و حسين جمال عبدالقادر زين، لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسته المعقودة صباح اليوم الاحد.





كان رئيس البرلمان د علي عبد العال كلّف المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأمانة العامة بالتواصل مع مكاتب رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية، لإخطارهم بموعد حضورهم الجلسة العامة للمجلس.





ياتي ذلك بعد صدور قرارات رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم كامل إبراهيم جبر، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين جمال عبدالقادر زين.



