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اقتصاد

إير فرانس وهوب تسرحان 7580 موظفا

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:16 ص
شركات طيران
شركات طيران
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رويترز
قالت شركة الطيران الفرنسية إير فرانس يوم الجمعة إنها تعتزم تسريح ما يزيد عن 7500 موظف بسبب الانهيار الذي أصاب نشاط السفر الجوي نتيجة فيروس كورونا.

يشمل التسريح 6560 وظيفة بشركة الطيران الأساسية بحلول نهاية 2022، وهو ما يزيد عن 3500 كانوا سيغادرون بشكل طبيعي بسبب بلوغ أعمارهم سن التقاعد، من إجمالي قوة العمل لديها البالغة 41 ألف موظف.

وقالت إير فرانس بعد محادثات مع نقابات عمالية إنه من المقرر خفض 1020 وظيفة أخرى بشركة الطيران الشقيقة ”هوب".

وأضافت  أنها ستعطي أولوية للترتيبات الطوعية والتقاعد المبكر.

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