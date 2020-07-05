AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس مستقبل وطن: الضغط على النواب أقنع الكثير بضرورة وجود مجلس الشيوخ

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:24 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، أن عضو مجلس الشيوخ يجب أن يكون ملمًا بجميع الأمور في تخصصه، حتى تتبلور سياسته بالصورة المثلى.


وقال رئيس حزب مستقبل وطن، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الضغط على مجلس النواب أقنع كثيرين، أنه يجب وجود غرفتين نيابتين بدلًا من غرفة واحدة، مضيفا أن التضافر بينهما يصل بهما إلى أقصى درجات البحث والتدقيق.


وتابع: "كانت هناك قوانين ترجع إلى ثلاثينيات القرن الماضي كبلت أيدي المسؤولين، ولو أحسن العمل في ظل هذه الاختصاصات والضوابط الخاصة بمجلس الشيوخ فإنها ستخدم حركة الحياة في مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن: مستعدون لخوض الانتخابات بأي طريقة بعد تعديل قانون مجلس النواب

مستقبل وطن ينفي التحالف مع الحزب المصري الديمقراطي في الانتخابات المقبلة

حسام الخولي: القوى الدستورية تتكامل لإنجاح الاستحقاقات الدستورية القادمة

بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون مجلس الشيوخ.. الأحزاب تستعد لماراثون الانتخابات.. أبو شقة: أقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح.. والتجمع: وضعنا شرطين لمرشحينا لخوض العملية الانتخابية

تنسيقية الأحزاب: لم نحسم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

بعد إعلان موعد انتخابات مجلس الشيوخ.. مستقبل وطن يستعد بلقاء 9 أحزاب.. ويكشف عن تحالف جديد خلال أيام.. ويصدر بيانا غدا

ترشيحاتنا

فاروق جعفر: الزمالك لم يدفع للصفقات الجديدة أي أموال .. فيديو

بسبب حازم إمام وعبدالله جمعة .. أوباما يرغب فى الرحيل عن الزمالك

علي متنها 6 آلاف راكب.. مصادر: مصر للطيران نظمت اليوم 50 رحلة دولية

استكمال النقاشات غدا.. الري: لا توافق بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف

زي القمر وتلبس اللى هى عايزاه.. كندة علوش تدعم رانيا يوسف بعد تعرضها للتحرش| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف