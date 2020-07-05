رئيس مستقبل وطن: الضغط على النواب أقنع الكثير بضرورة وجود مجلس الشيوخ

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، أن عضو مجلس الشيوخ يجب أن يكون ملمًا بجميع الأمور في تخصصه، حتى تتبلور سياسته بالصورة المثلى.









وقال رئيس حزب مستقبل وطن، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الضغط على مجلس النواب أقنع كثيرين، أنه يجب وجود غرفتين نيابتين بدلًا من غرفة واحدة، مضيفا أن التضافر بينهما يصل بهما إلى أقصى درجات البحث والتدقيق.









وتابع: "كانت هناك قوانين ترجع إلى ثلاثينيات القرن الماضي كبلت أيدي المسؤولين، ولو أحسن العمل في ظل هذه الاختصاصات والضوابط الخاصة بمجلس الشيوخ فإنها ستخدم حركة الحياة في مصر".