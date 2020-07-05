AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيرين عبد الوهاب: دورنا إننا نحمي بناتنا وولادنا من التحرش والاغتصاب

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة إلى الأهالى لحماية أبنائهم من التحرش عبر حسابها على تويتر.


وكتبت:"كلنا دورنا إننا نحمي بناتنا وولادنا من التحرش والاغتصاب. كلموهم. اهتموا بيهم. متخليش ابنك وبنتك يخاف يلجأ ليك في أي موقف. كونوا سندهم. ربنا يحفظ ولادنا وبناتنا كلهم.


كانت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".


وتقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".


اقرأ أيضًا:

شيرين عبد الوهاب تشيد بمسلسل الاختيار.. شاهد


"مش قد الهوى" كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.


يذكر أن آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب، هو ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين"، وغيرها.




شيرين عبد الوهاب: دورنا إننا نحمي بناتنا وولادنا من التحرش والاغتصاب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسب مشاهدة ضعيفة لأغنية شيرين مش قد الهوى.. فيديو

مش قد الهوى لـ شيرين عبد الوهاب تحقق 6 ملايين مشاهدة.. فيديو

خلافات حادة.. القصة الكاملة لتدخل أحمد سعد فى الصلح بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

اطمنوا هما في بيتهم | شقيق شيرين عبد الوهاب عن خلافها مع زوجها: شائعة

من الانفصال عن حسام حبيب إلى شائعة الإصابة بـ كورونا.. تفاصيل 72 ساعة عصيبة في حياة شيرين عبد الوهاب

بعد كورونا فيروس لـ محمد رمضان.. تعرف على أبرز الأغاني في زمن الكورونا

ترشيحاتنا

فنان صديق لـ عبلة كامل يعلن مفاجأة عن قرار اعتزالها | فيديو

تناولها فورا.. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة ضد كورونا

بداية من الغد.. MBC مصر2 تعرض القاصرات يوميًا

مدير التعاقدات في الزمالك: استقلت لخوض تجربة جديدة.. واللجنة كانت بحاجة للتطوير.. فيديو

التضامن تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات: خدمات كثيرة قريبا

قد يكون لديه ورم في المخ.. طبيب نفسي يحلل شخصية أحمد بسام زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف