شيرين عبد الوهاب: دورنا إننا نحمي بناتنا وولادنا من التحرش والاغتصاب

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة إلى الأهالى لحماية أبنائهم من التحرش عبر حسابها على تويتر.

وكتبت:"كلنا دورنا إننا نحمي بناتنا وولادنا من التحرش والاغتصاب. كلموهم. اهتموا بيهم. متخليش ابنك وبنتك يخاف يلجأ ليك في أي موقف. كونوا سندهم. ربنا يحفظ ولادنا وبناتنا كلهم.

كانت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".

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"مش قد الهوى" كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.

يذكر أن آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب، هو ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين"، وغيرها.