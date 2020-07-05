AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نهاد أبو القمصان: تعديلات القانون الحالي تضمن حقوق المتضررين من جرائم التحرش والاغتصاب

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قالت نهاد أبو القمصان  المحامية الحقوقية ورئيس المركز المصري  لحقوق المرأة،  إن القانون المصري شهد  تعديلات كثيرة عززت من قوة المواد القانونية الرادعة لجرائم التحرش والاغتصاب، وتدرجت في موادها لجميع  أنواع الجرائم من بداية التعرض  لأنثى ونهاية بالتحرش والاغتصاب  وتضم أيضًا  قضايا التحرش عبر الانترنت والشارع وايضًا عبر الهواتف النقالة.


وأكدت في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، أن الضمانات القانونية  وعناصر الحماية  متوفرة في القانون الحالي بعد تعديله  لكن المشكلة الرئيسية في قضية الشاب المتحرش الذي اتهمته الفتيات أننا أمام قضية تعرض عبر الانترنت وكأننا أمام مجرم ممنهج كما يتم تدريسه في مناهج القانون.


نوهت إلى أنه وفقًا لوقائع الفتيات فإن الجريمة المرتكبة  من قبل الشاب المتهم لا تهدف لممارسة الجنس بقدر ماتهدف إلى ممارسة السلطة، حيث إن جميع الشهادات أكدت  أنه مارس الاهانة والإذلال.


وكشفت عن تفاصيل تواصلها مع بعض الفتيات الشاكيات عبر موقع قامت بتدشينه مؤسستها لدعم هؤلاء المتضررين عبر  فريق قانوني كبير قائلة " بعض الفتيات لم يعرفن إلى أين يتوجهن وماهية الاجراءات التي يجب إتخاذها، مشيرة  إلى أن أهم مالفت نظرها  في اسئلة الفتيات  هي ضرورة توفير  عدة نقاط أهمها أنه يجب تخصيص اماكن مثل  دول العالم  في الجرائم الجنسية.


 وتابعت أبو القمصان أن مثل هذه الجرائم والبلاغات فيها قد يعرض الضحايا لضغوط هائلة  لان الاحكام تصل إلى 15 عامًا.


 وحول وجود شكوك  حول شكاوى الفتيات  قالت " لايمكن الحكم على الامر إلا بعد إنتهاء النيابة من التحقيق  لكن تواتر البيانات ووقائع الفتيات اللاتي سردنها يؤكد تطابق ملامح الجريمة المرتكبة ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان على فيسبوك.. الأمن يضبط 3 سيدات روجن للدعارة على الإنترنت

روجوا للدعارة عبر فيسبوك.. حبس 3 سيدات لتسهيلهن الأعمال المنافية للآداب

سنوات الصمت والآلام.. كيف فضحت السوشيال ميديا جرائم التحرش المسكوت عنها؟.. ( ملف خاص)

قومي المرأة يعلن عن دعمه للفتيات ضحايا التحرش والاغتصاب

بعد تحرشه بأكثر من 50 فتاة.. 5 عقوبات تنتظر متحرش الجامعة الأمريكية

قد يكون لديه ورم في المخ.. طبيب نفسي يحلل شخصية أحمد بسام زكي

ترشيحاتنا

شريف إسلام: عبد الله السعيد دخل في مشادة مع مسئولي الزمالك بسبب بدل السكن.. فيديو

ليبيا.. تركيا تنشر منظومات دفاع جوي في قاعدة الوطية

استكمال النقاشات غدا.. الري: لا توافق بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة

كيفية استخدام مثبت السرعة بشكل صحيح

تسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من عادة خطيرة

بسبب طائرة ورقية.. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في كفر الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف