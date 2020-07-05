نهاد أبو القمصان: تعديلات القانون الحالي تضمن حقوق المتضررين من جرائم التحرش والاغتصاب

قالت نهاد أبو القمصان المحامية الحقوقية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن القانون المصري شهد تعديلات كثيرة عززت من قوة المواد القانونية الرادعة لجرائم التحرش والاغتصاب، وتدرجت في موادها لجميع أنواع الجرائم من بداية التعرض لأنثى ونهاية بالتحرش والاغتصاب وتضم أيضًا قضايا التحرش عبر الانترنت والشارع وايضًا عبر الهواتف النقالة.









وأكدت في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، أن الضمانات القانونية وعناصر الحماية متوفرة في القانون الحالي بعد تعديله لكن المشكلة الرئيسية في قضية الشاب المتحرش الذي اتهمته الفتيات أننا أمام قضية تعرض عبر الانترنت وكأننا أمام مجرم ممنهج كما يتم تدريسه في مناهج القانون.









نوهت إلى أنه وفقًا لوقائع الفتيات فإن الجريمة المرتكبة من قبل الشاب المتهم لا تهدف لممارسة الجنس بقدر ماتهدف إلى ممارسة السلطة، حيث إن جميع الشهادات أكدت أنه مارس الاهانة والإذلال.









وكشفت عن تفاصيل تواصلها مع بعض الفتيات الشاكيات عبر موقع قامت بتدشينه مؤسستها لدعم هؤلاء المتضررين عبر فريق قانوني كبير قائلة " بعض الفتيات لم يعرفن إلى أين يتوجهن وماهية الاجراءات التي يجب إتخاذها، مشيرة إلى أن أهم مالفت نظرها في اسئلة الفتيات هي ضرورة توفير عدة نقاط أهمها أنه يجب تخصيص اماكن مثل دول العالم في الجرائم الجنسية.









وتابعت أبو القمصان أن مثل هذه الجرائم والبلاغات فيها قد يعرض الضحايا لضغوط هائلة لان الاحكام تصل إلى 15 عامًا.









وحول وجود شكوك حول شكاوى الفتيات قالت " لايمكن الحكم على الامر إلا بعد إنتهاء النيابة من التحقيق لكن تواتر البيانات ووقائع الفتيات اللاتي سردنها يؤكد تطابق ملامح الجريمة المرتكبة ".