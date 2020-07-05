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المتحدث باسم نادي القضاة: أطالب بعدم الحديث عن تفاصيل تحقيقات قضايا التحرش في الإعلام .. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:24 ص
رضا محمد السيد
رضا محمد السيد
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إبراهيم القادري
طالب المستشار رضا محمد السيد المتحدث باسم نادي قضاة مصر، وسائل التواصل والقنوات الفضائية بعدم الحديث عن قضايا التحرش في الإعلام مرة أخرى.

وأضاف رضا محمد السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن  النيابة العامة تقوم بدورها علي أكمل وجه ولا يجب الخوض في هذه التحقيقات باى شكل طالما أنها في يد النيابة العامة . 

وأوضح رضا محمد السيد ، أن النيابة العامة هي الأمينة علي هذه الدعوى ويجب علي الجميع التزام الصمت لحين صدور بيان واضح من النيابة العامة بكل تفاصيل القضية .

وتابع أن النيابة العامة هي الأمينة الآن علي الدعوى العمومية وهي الأقدر علي ان تزن هذه الأدلة بميزان العدل وليس بميزان فيسبوك .

واستطرد ان الحديث عن أمر مازال قيد التحقيقات في النيابة العامة أمر غير مقبول ولا تقبله أعراف ولا تقاليد قضائية ولا مجتمع دولي .
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