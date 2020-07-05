المتحدث باسم نادي القضاة: أطالب بعدم الحديث عن تفاصيل تحقيقات قضايا التحرش في الإعلام .. فيديو

طالب المستشار رضا محمد السيد المتحدث باسم نادي قضاة مصر، وسائل التواصل والقنوات الفضائية بعدم الحديث عن قضايا التحرش في الإعلام مرة أخرى.





وأضاف رضا محمد السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن النيابة العامة تقوم بدورها علي أكمل وجه ولا يجب الخوض في هذه التحقيقات باى شكل طالما أنها في يد النيابة العامة .





رضا محمد السيد ، أن النيابة العامة هي علي هذه الدعوى ويجب علي الجميع التزام الصمت لحين صدور بيان واضح من النيابة العامة بكل تفاصيل القضية . وأوضحالأمينةالدعوى





وتابع أن النيابة العامة هي الأمينة الآن علي الدعوى العمومية وهي الأقدر علي ان تزن هذه الأدلة بميزان العدل وليس بميزان فيسبوك .



