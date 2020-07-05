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فن

في ذكرى وفاة عبد السلام النابلسي .. تعرض للإفلاس وهذا الفنان تكفل بمصاريف دفنه

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عبد السلام النابلسى، والذي يعد واحدا من أبرز الفنانين فى السينما المصرية، حيث ولد في 23 أغسطس عام 1899 في مدينة طرابلس ورحل عن عالمنا في ٥يوليو ١٩٦٨.


وما لا يعرفه الكثيرون أن هذا الفنان كان ثريا ولكنه تعرض للإفلاس بعد أن أعلن البنك الذي وضع به كل أمواله الإفلاس.


وتدهورت الحالة الصحية لعبد السلام النابلسي ودخل المستشفى ولم تجد زوجته أموالا من أجل إقامة جنازة له ودفنه وعندما علم صديق عمره فريد الأطرش وفاته انهار في البكاء وقرر تحمل كافة المصاريف.


يعتقد الكثيرون أن الفنان عبد السلام النابلسي توفي عن عمر يناهز الـ68 عامًا بعد ألم شديد في المعدة لم يفسّر الأطباء أسبابه ولكن الحقيقة أنه توفي لأنه أصيب بمرض القلب وعانى منه لسنوات ولكنه كان حريصًا على إخفاء تفاصيل مرضه.

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