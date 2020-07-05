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رياضة

إصابة النجم المغربي نور الدين امرابط بفيروس كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:01 ص
نور الدين امرابط
نور الدين امرابط
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عمرو ابوبكر
كشفت تقارير إعلامية سعودية عن إصابة الدولي المغربي نورالدين أمرابط، نجم فريق النصر السعودي، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الصحفي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ”جاءت نتيجة المسحة لنجم النصر نور الدين أمرابط إيجابية لفيروس كورونا“.

من جانبه، قال علي العنزي "سيجري أمرابط مسحة طبية مساء الخميس المقبل بعد تأكد المسحة الأولى إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف الإعلامي الرياضي "أن اللاعب لا يعاني من أي تعب ولله الحمد، ويعتقد الدكتور بأن المسحة من الممكن تكون خاطئة وعلى إثرها سيجري فحص آخر".

وخضع الثنائي أمرابط وزميله مختار علي، يوم الأربعاء الأخير، للكشف الطبي، بعد عودتهما من السفر، للانضمام إلى تداريب النصر، استعدادا لاستئناف الدوري السعودي انطلاقا من يوم 4 غشت المقبل.
إصابة النجم المغربي نور الدين امرابط بفيروس كورونا
إصابة النجم المغربي نور الدين امرابط بفيروس كورونا
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