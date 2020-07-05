إصابة النجم المغربي نور الدين امرابط بفيروس كورونا

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن إصابة الدولي المغربي نورالدين أمرابط، نجم فريق النصر السعودي، بفيروس كورونا المستجد.





وقال الصحفي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ”جاءت نتيجة المسحة لنجم النصر نور الدين أمرابط إيجابية لفيروس كورونا“.





من جانبه، قال علي العنزي "سيجري أمرابط مسحة طبية مساء الخميس المقبل بعد تأكد المسحة الأولى إصابته بفيروس كورونا".





وأضاف الإعلامي الرياضي "أن اللاعب لا يعاني من أي تعب ولله الحمد، ويعتقد الدكتور بأن المسحة من الممكن تكون خاطئة وعلى إثرها سيجري فحص آخر".



