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رياضة

شريف إسلام: رجب بكار وقع مرتين للزمالك وكاسونجو سبب في صفقة أوناجم .. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:46 ص
رجب بكار
رجب بكار
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ياسمين تيسير
أكد شريف إسلام مدير التعاقدات في الزمالك السابق، أن النادي حصل على توقيع رجب بكار لاعب  فريق بيراميدز مرتين من قبل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.


وأضاف شريف إسلام في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن الحصول على توقيع اللاعب يعد 50% من مفاوضات انضمام اللاعب لـ النادي ولكن في النهاية الصفقة لم تكتمل.




وتابع أن الزمالك قرر التعاقد مع محمد أوناجم لاعب الوداد المغربي السابق قبل غلق باب القيد بـ 5 أيام فقط، مضيفا أن أشرف بن شرقي نجم الزمالك أقنع أوناجم بالانضمام لـ الزمالك.


وأشار إلى أن الزمالك لم يكن لديه ميزانية كافية للتعاقد مع لاعب أجنبي، ولكن رغبة الوداد في ضم مهاجم جيد وهو كاسونجو كابونجو جعلت الصفقة ممكنة.


وأردف أن أوناجم وقع للزمالك على بياض ثقة منه في مسؤولي النادي، حيث إنه كان يجب إنهاء الصفقة سريعا قبل غلق باب القيد .
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