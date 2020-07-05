AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تستعمل مرتين أسبوعيا .. وصفة طبيعية بديلة لبروتين الشعر

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:03 ص
بديل لبروتين الشعر
بديل لبروتين الشعر
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

ترغب كل فتاة بعمل بروتين للشعر، ولكن فى ظل ارتفاع أسعار بروتين الشعر، لا تستطيع بعض الفتيات الذهاب إلى الكوافير وصالونات التجميل لعمله، لذلك تقدم لك بديل لبروتين الشعر بالمنزل وبأقل التكاليف. 

اقرأ أيضا ..

كشف موقع بولد سكاى عن وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن و المجعد تعتبر بمثابة بروتين الشعر ..

المكونات
بيضة
٣ ملاعق زيت زيتون
٣ ملاعق زيت خروع
ملعقتين زيت اللوز
ملعقتين زيت جوز الهند الاصلي
معلقتين زيت سمسم او ارجان

الطريقة
اخفقي البيضة وضيفي لها الزيوت وقلبيها جيدا حتى تمتزج الزيوت مع البيض.

اغسلي شعرك وجففيه ثم ابدأي في توزيع الخلطة على شعرك من الجذور وحتى الأطراف حتى يتشبع الشعر بالكامل بالمكونات.

اتركيها على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه بالماء والشامبو وكرريها مرتين أسبوعيا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استغلي الحجر المنزلي.. وافردي شعرك بمكونات طبيعية في العيد

احذري البروتين .. إليكِ خلطة طبيعية لفرد الشعر المجعد

مرتان أسبوعيًا .. خلطة فرد وتنعيم الشعر في البيت

ترشيحاتنا

ترامب: نستطيع إنتاج لقاح لـ كورونا قبل نهاية العام بوقت طويل

مقال «البت فتحية» لـ إسعاد يونس .. محمد الباز يطالب الجميع بالاعتذار لـ صاحبة السعادة .. شاهد

شريف إسلام: عبد الله السعيد دخل في مشادة مع مسئولي الزمالك بسبب بدل السكن.. فيديو

هل يجوز للمسلم أن يضحي ويحتفظ بلحم الأضحية كله ؟

أحمد نبوي يرفض مناظرة خالد الجندي: اذهب لهيئة كبار العلماء لحسم المسألة

عميد كلية فنون جميلة: واقعة التحرش منذ 3 سنوات وبدأنا التحقيق فيها .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ