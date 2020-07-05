تستعمل مرتين أسبوعيا .. وصفة طبيعية بديلة لبروتين الشعر

ترغب كل فتاة بعمل بروتين للشعر، ولكن فى ظل ارتفاع أسعار بروتين الشعر، لا تستطيع بعض الفتيات الذهاب إلى الكوافير وصالونات التجميل لعمله، لذلك تقدم لك بديل لبروتين الشعر بالمنزل وبأقل التكاليف.

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المكونات

بيضة

٣ ملاعق زيت زيتون

٣ ملاعق زيت خروع

ملعقتين زيت اللوز

ملعقتين زيت جوز الهند الاصلي

معلقتين زيت سمسم او ارجان

الطريقة

اخفقي البيضة وضيفي لها الزيوت وقلبيها جيدا حتى تمتزج الزيوت مع البيض.

اغسلي شعرك وجففيه ثم ابدأي في توزيع الخلطة على شعرك من الجذور وحتى الأطراف حتى يتشبع الشعر بالكامل بالمكونات.

اتركيها على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه بالماء والشامبو وكرريها مرتين أسبوعيا .