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رياضة

شريف إسلام: قفزت من البلكونة للتعاقد مع كهربا وشقيق بن شرقي صعب.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:39 ص
كهربا
كهربا
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ياسمين تيسير
كشف شريف إسلام مدير التعاقدات في الزمالك السابق عن كواليس تعاقد النادي مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب إنبي والمنتخب الأوليمبي السابق.


وأكد شريف إسلام في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2"، أن كهربا كان يستعد للسفر مع المنتخب الأوليمبي لتصفيات الأولمبياد، حيث كان وقتها حسام البدري المدير الفني للمنتخب، وكان من الصعب الوصول للاعب، خاصة أنه كان سيسافر صباح اليوم التالي.


وأضاف شريف إسلام أنه اضطر للقفز من البلكونة حتى يصل لـ كهربا وحصل بالفعل على توقيع اللاعب، مشيرا إلى أن علاء عبد الصادق مدير التعاقدات السابق في الأهلي أرسل رسالة لـ كهربا لمنعه من الانضمام للزمالك.
 



أما عن تعاقد الزمالك مع اشرف بن شرقي نجم الهلال السعودي فأكد أن اللاعب في ذلك الوقت تلقي عرضا من الدوري القطري، ولكن وكيل أعماله كان ينظر لمصلحة اللاعب، لذلك فضل الزمالك، حيث إنه صغير السن وبحاجة لـ الانضمام لفريق كبير لزيادة خبراته.
 

وأضاف أن الزمالك ضم اللاعب مقابل 400 ألف دولار، وشقيق اللاعب كان " صعب " ولم تكن المفاوضات معه سهلة على الإطلاق خوفا منه على بن شرقي. 


وأكمل أن أشرف بن شرقي بخلاف إمكانياته كلاعب مميز، فهو شخص هادىء ولا يتخذ أي خطوة دون دراسة جيدة، ويمتلك شخصية قوية داخل وخارج الملعب.
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