تفاصيل خدمات الشهر العقاري المقدمة إلكترونيا عبر الإنترنت .. فيديو

وأضاف أشرف رزق خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن موقع مصلحة الشهر العقاري يوجد عليه العديد من الخدمات يمكن للمواطن الحصول عليها ومنها الحصول علي صور من العقود المشهرة وايضا اصدار شهادة تصرفات عقارية وترجمة العقود المشهرة في الشهر العقاري .

، أن جميع هذه الخدمات يمكن الحصول عليها اون لاين ويتم دفع رسومها اون لاين وتصل إ

المواطن من خلال البريد المصري في يومين .

وأوضحلى