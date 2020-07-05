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تفاصيل خدمات الشهر العقاري المقدمة إلكترونيا عبر الإنترنت .. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:33 ص
أشرف رزق
أشرف رزق
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إبراهيم القادري
قال المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري ، إن وزارة العدل قامت بإصدار حزمة من الخدمات خلال الفترة الماضية وتم إتاحتها للمواطنين عبر الإنترنت للتسهيل عن المواطنين.


وأضاف أشرف رزق خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن موقع مصلحة الشهر العقاري يوجد عليه العديد من الخدمات يمكن للمواطن الحصول عليها ومنها الحصول علي صور من العقود المشهرة وايضا اصدار شهادة تصرفات عقارية وترجمة العقود المشهرة في الشهر العقاري .


وأوضح أشرف رزق ، أن جميع هذه الخدمات يمكن الحصول عليها اون لاين ويتم دفع رسومها اون لاين وتصل إلى المواطن من خلال البريد المصري في يومين .


وتابع : أن تسجيل الممتلك يمكن تسجيله اون لاين في شمال القاهرة الآن وقمنا بإتاحة حزمة من الخدمات خاصة بالتوكيلات والإقرارات وعددهم 12 نوع ويتم عملهم من خلال بوابة مصر الرقمية .



واستكمل : أن هذه الخدمات تم تطبيقها في بور سعيد وسيتم تعميمها علي القاهرة وباقي المحافظات في آخر هذا الشهر الجاري .
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