خالد لطيف: أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة سببها قلة الخبرة

تحدث خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن سر أزمة مجلس الاتحاد السابق، مع نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.





وقال خالد لطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هناك لوائح تحكم العلاقة في التعامل بين الاتحاد ومحمد صلاح"





وتابع: "مواجهتي البرتغال واليونان كانت بداية المشاكل بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح، وأزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة سببها قلة الخبرة".



