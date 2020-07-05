ناهد السباعي: تجسيد دور الأم في هذه ليلتي منطقي

عبرت ناهد السباعي عن سعادتها بفوز فيلمها القصير "هذه ليلتي" بالجائزة الذهبية لـمهرجان جنيف الدولي للأفلام، مؤكدة انها لم تتخوف من أداء دور الأم في العمل.









وأشارت لـ صدى البلد إلى أنها ليست المرة الأولى التى تقدم فيها دور الأم، لافتة إلى أنها في عام 2012 قدمت فيلم " بعد الموقعة" وقدمت من خلاله دور أم لطفلين، قائلة: من هم في نفس عمري متزوجين ولديهم اولاد، فالأمر طبيعي ومنطقي".









يذكر أن فيلم هذه ليلتي حصل على الجائزة الذهبية في المسابقة الرسمية لـمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية (FIFOG) بـ سويسرا في الفترة ما بين 8 وحتى 14 يونيو في نسخته الرقمية ، والتي أقيمت تحت شعار "المقاومة ... المؤنث" ليضم المهرجان مختارات من إنتاج الأفلام الشرقية، لتسليط الضوء على إبداع المرأة ورفض الشعوب للعنف بجميع أشكاله والأمل في غد أفضل.









وصرحت لجنة التحكيم أنه تم منح هذه الجائزة لكفاءة الفيلم والجرأة السردية، ولا سيما استكشاف المشهد الحضري لمدينة كبيرة في مصر وتناقضاتها، وجودة الاختيار للموسيقى وقوة الفيلم التي تشبه الحلم.









وحظي الفيلم العام الماضي بعرضه العالمي الأول بـمهرجان الجونة السينمائي الدولي وعدة عروض أخرى شملت مهرجان كليرمون فيران ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.



