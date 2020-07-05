في عيد ميلاد محمود الحديني .. نادية رشاد انفصلت عنه لعدم الوصول لمستوى توقعاته

تحل اليوم ذكرى عيد ميلاد الفنان محمود الحديني الذي ولد في 5 يوليو 1941 بدمنهور، وشارك في العديد من الأعمال المهمة خلال مشواره لعل أهمها مسلسل "ليالي الحلمية" و"فرسان الله" و"السقوط في بئر سبع".









محمود الحديني تزوج من الفنانة نادية رشاد ولكن العلاقة لم تستمر طويلا ، وكشفت "نادية"، عن تفاصيل انفصالها، بعد زواج استمر لسنوات طويلة، مؤكدة أنها كانت مضطرة ومرغمة على قرار الانفصال بعد تفكير استمر لعدة سنوات.









وقالت نادية رشاد، خلال لقائها في برنامج "مصر النهارده"، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، مع الإعلامية رشا نبيل: "حسيت إني مش قادرة أوصل لمستوى توقعاته.. الأمر مجهد للوصول لرضا الشخص اللي قدامك، لذلك قررت أعفي نفسي من المحاولات ولقيت نفسي مش قد الوظيفة دي فاستقلت".









وأضافت: "أن تجربة الزواج استمرت لسنوات طويلة، وحدث الانفصال، ولكنها لم تشعر بالانفصال لأن الحكاية مش حكاية ورقة"، مؤكدة:"أنا مرتبطة بيه كل يوم عندنا أبناء وأحفاد وتاريخ وذكريات الأمر لم يقف بورقة ولكن حصل".









وتابعت: "حسيت بألم وقتها، ولكني أخذت وقتا طويلا عشان أخد القرار أخدت سنوات، فكرت كويس جدا لأني شعرت أنه أصبح تحصيل حاصل مبقاش كل واحد فينا يفكر مع التاني، وبدأ كل شخص يفكر لوحده ويخفي أجزاء من آماله عن التاني عشان الحياة تمشي، وليس هذا الشكل الأمثل لحياة زوجية، لذلك اضطريت ولم أخذ القرار بالساهل أخذته مضطرة".









واستطردت: "بتمناله كل خير لأنه أستاذي وقف بجانبي في مواقف كثيرة جدا، رغم وإن كان هناك نقاط خلاف، ولا نأخذ على بعضنا سلوكيات"، متابعة:" شايفاه انسان مستقيم جدا وشخص جاد وكل أموره صحيحة".



