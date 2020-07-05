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رياضة

خالد لطيف: لا يوجد شخص قادر على منافسة مرتضى منصور

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:41 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
قال خالد لطيف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، إنه لا يوجد أي شخص حاليا قادر على منافسة مرتضى منصور، رئيس الزمالك، في انتخابات ميت عقبة. 

وأكد خالد لطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مرتضى منصور من أطيب الأشخاص في الساحة الرياضية".

وعن إزالة أسماء حسن شحاتة وحازم إمام وأشرف قاسم من نادي الزمالك، عقب: "تاريخ الثلاثي أكبر من اللافتة".

جدير بالذكر أن انتخابات الزمالك اقتربت من إقامتها، وكان أعلن أحمد سليمان الترشح لرئاسة الزمالك في الفترة الرئاسية السابقة، ولكن فاز المستشار مرتضى منصور. 
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