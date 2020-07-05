أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل 3 ميزات في تطبيق Messenger.. وثغرات خطيرة في Gmail

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
كشفت تقارير أن هناك ثغرات أمنية خطيرة في تطبيق رسائل البريد الإلكترونى من جوجل، Gmail، والتى تنذر باختراق المستخدمين من خلال إرسال روابط عشوائية لهم.
أعلنت الحكومة الهندية عن إنشاء مشروع لمطورى التطبيقات المحليين وذلك لإنشاء تطبيقات محلية، بعد قرار الحكومة بحظر حوالى 59 تطبيقا صينيا من بينها تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير TikTok تيك توك و تطبيق Sharit حفاظا على أمنها القومى.
حصلت شركة Huawei هواوى الصينية على براءة اختراع من مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، وذلك لتصميم هاتف ذكي بعدسات كاميرا قابلة للإزالة أو الإرفاق بالهاتف.
حصلت شركة Xiaomi شاومى الصينية، على ترخيص من وكالة 3C، بالموافقة على البدء في تصنيع شاحن بقدرة 120 واط، وهو أول شاحن تصل سرعته لهذه القدرة في الشحن.
أضافت خدمة خرائط جوجل ميزة جديدة تتيح لمستخدميها التعرف على أكثر البقاع تضررًا من فيروس كورونا من أجل تجنب المرور بها أو زيارتها، مع اتجاه معظم دول العالم لتخفيف إجراءات الإغلاق والقيود على الحركة.
مع ازدياد الهجمات الإلكترونية وتعدد عمليات الاختراق، وسرقة البيانات الشخصية، خاصة في الوقت الحالى، منذ بدء تفشى فيروس كورونا، حيث أصبحت كل التعاملات البنكية، ودفع الفواتير، وارسال ملفات العمل المهمة من خلال الهواتف على شبكة الإنترنت، مما زاد الخطر بشكل أكبر.
يحتوى تطبيق المراسلة Messenger ماسنجر، المملوك لفيسبوك، على العديد من الميزات الخفية، والتى لا يعرفها الكثيرون، بسبب اعتمادهم على إرسال واستقبال الرسائل العادية فقط، دون التفكير فيما يحتوى عليه التطبيق من الميزات المهمة.
قال موقع Reddit ريديت إنه سيتوقف عن عملية تخزين بيانات مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد، من خلال نسخ المعلومات من خلال حافظة clipboard ، وذلك بعد إطلاق آبل ميزة تخبر المستخدمين عن التطبيقات التى تقوم بجمع معلوماتهم.