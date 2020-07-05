مسحة للاعبى المنتخبات البارالمبية.. صور

اجرى جميع لاعبى منتخبات ذوى الهمم التابعة للجنة البارالمبية المصرية مسحة الكورونا بالمركز الاوليمبى فى المعادى، للاطمئنان على اللاعبين قبل استئناف النشاط رسميا.





وجاء ذلك طبقا لقرار دكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية، بضرورة اتباع كافة وسائل الأمان للحفاط على الأبطال من فيروس كورونا.





اقيمت المسحة للاعبين فى المركز الاوليمبى بالمعادى فى حضور عاطف حمودة مدير المركز الذى سهل كافة الإجراءات وتحت اشراف الاستاذ ابراهيم امين عضو مجلس الادارة ودكتور هاجد عانتبلى نائب رئيس اللجنة الطبية.



