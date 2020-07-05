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رياضة

مسحة للاعبى المنتخبات البارالمبية.. صور

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:09 ص
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
اجرى جميع لاعبى منتخبات ذوى الهمم التابعة للجنة البارالمبية المصرية مسحة الكورونا بالمركز الاوليمبى فى المعادى، للاطمئنان على اللاعبين قبل استئناف النشاط رسميا. 

وجاء ذلك طبقا لقرار دكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية، بضرورة اتباع كافة وسائل الأمان للحفاط على الأبطال من فيروس كورونا. 

اقيمت المسحة للاعبين فى المركز الاوليمبى بالمعادى فى حضور عاطف حمودة مدير المركز الذى سهل كافة الإجراءات وتحت اشراف الاستاذ ابراهيم امين عضو مجلس الادارة ودكتور هاجد عانتبلى نائب رئيس اللجنة الطبية.

جدير بالذكر أن، الاتحاد المصري لكرة القدم تتولى مهمة مسحات جميع الأندية والاتحادات بالتنسيق مع وزارة الرياضة بالتعاقد مع أحد الشركات الكبرى المختصة، وذلك للاطمئنان على حالة جميع أعضاء الوسط الرياضي قبل عودة النشاط الرياضي. 
مسحة للاعبى المنتخبات البارالمبية.. صور
مسحة للاعبى المنتخبات البارالمبية.. صور
مسحة للاعبى المنتخبات البارالمبية.. صور
مسحة للاعبى المنتخبات البارالمبية.. صور
مسحة للاعبى المنتخبات البارالمبية.. صور
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