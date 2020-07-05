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فن

بشرى تبهر جمهورها بأحدث ظهور على السوشيال ميديا .. شاهد

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:42 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت بشرى  عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها، ظهرت فيها بمكياج هادىء وتيشرت أسود. 

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يذكر أن آخر أعمال بشرى  مسلسل "القمر آخر الدنيا " يحمل الطابع الاجتماعي وعلاقة الأسر ببعضها وخاصة علاقة الأم بابنائها وصلة الأرحام، فهو يركز على الطبقة المتوسطة، وحرصنا في هذا العمل عدم الاستعراض أو المبالغة أو التركيز على طبقة معينة.


وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الإتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.
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