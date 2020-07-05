بشرى تبهر جمهورها بأحدث ظهور على السوشيال ميديا .. شاهد

نشرت بشرى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها، ظهرت فيها بمكياج هادىء وتيشرت أسود.





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يذكر أن آخر أعمال بشرى مسلسل "القمر آخر الدنيا " يحمل الطابع الاجتماعي وعلاقة الأسر ببعضها وخاصة علاقة الأم بابنائها وصلة الأرحام، فهو يركز على الطبقة المتوسطة، وحرصنا في هذا العمل عدم الاستعراض أو المبالغة أو التركيز على طبقة معينة.







