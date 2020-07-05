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سيارات

تجنب الحوادث .. 3 طرق للجلوس بطريقة صحيحة داخل السيارة

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:43 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تختلف أسباب حوادث السيارات بشكل متغير حسب طريقة الجلوس وقت حدوث الحادث حيث يعود معظم اسباب إلى السرعة الزائدة أو مخالفة بعض قوانين المرور أو وقوع أعطال طارئة قد تصيب السيارة وبالطبع طريقة الجلوس داخل السيارة واستخدام الوسائل التأمينية لمقعد السائق.


والطريقة المثالية للجلوس هى:-

1- لا تقوم بالجلوس في السيارة في وضع السقوط كما هو موضع بالصورة الأولى وإذا فعلت ذلك فسوف تؤلم ظهرك خصوصا إذا بقيت لفترة طويلة على هذا الوضع.


2- قم بإدخال فخذيك أولا إلى السيارة ثم باقي أجزاء جسمك وبالتالي فإنك تضمن بذلك الجلوس على الفخين وليس على نهاية العمود الفقري فلا تضغط بذلك على العمود الفقري.


3- استخدم بطانية صغيرة أو تيشرت أو أي قماشة ناعمة لتقوم بعمل دعامة لظهرك ثم قم بوضعها خلف الظهر بحيث تكون عند منطقة القفص الصدري، وإذا وجدت أنك لا تشعر براحة فقم باستبدال البطانية أو التيشيرت بشيئ آخر أقل سمكا مثل أكياس الوسادات أو أي شيء آخر مناسب.

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