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محافظات

بدء أعمال رصف 15 شارعا في طنطا بتكلفة 28 مليون جنيه

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أ ش أ
أعلن محافظ الغربية طارق رحمي، بدء أعمال رصف وصيانة ورفع كفاءة لبعض الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي علي مستوي أحياء ومراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى بدء أعمال رصف 15 شارعا بأول طنطا بتكلفة 28 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ لمتابعة أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع بحي أول طنطا، حيث تفقد الجزء المطور من موقف العجيزي، تمهيدًا لنقل سوق الحكمة به بعد الانتهاء من تطويره، والتي رافقه خلالها عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وأكد الاهتمام الشديد برفع المعاناة عن المواطنين البسطاء وتوفير حياة كريمة لهم، كاشفا تفاصيل الخطة الاستثمارية لرصف الطرق والشوارع الداخلية بنطاق حي أول طنطا في موزانة العام المالي الحالي بإجمالي اعتمادات 28 مليون جنيه.

ووجه بعمل مقايسة لشارع الإسكندرية اليوم /الأحد/ لبدء الطرح للعمل به، مشيرا إلى أنه جاري استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق في كافة مراكز ومدن المحافظة بهدف تيسير حركة المرور وتوفر الجهد والوقت علي المواطنين وبما يعكس المظهر الحضاري للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن خطة الرصف تشمل 15 شارعا بنطاق الحي وهي: شارع ترعة الشيتي واستكمال شارع الحكمة وتفرعاته، استكمال شارع المعاهدة ، طريق شوبر، طريق ابن الفارض، شارع عبد المنعم رياض، خالد قاسم، شارع مصطفي الشيخ، تفرعات من شارع النادي إلى السريع، شارع عبد الحليم ، شارع سعد الدين، شارع طه الحكيم، شارع القاضي، شارع عبد العزيز عبد الشافي، شارع رياض غرابة.
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