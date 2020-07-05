جماهير الكرة: استئناف الدوري إثبات للعالم أننا قادرون على التعامل مع كورونا.. فيديو

استقر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على موعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز وبالتحديد يوم 7 أغسطس القادم، وارسل الاتحاد خطابا رسميا لأندية الدوري الممتاز، مؤكدا خلاله توفير مراكز طبية ومستشفيات ل إجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا على جميع أفراد الفريق من لاعبين وجهاز فني وإداري وطبي وعاملين.





كشف حسام الزناتي مدير المسابقات في اتحاد الكرة عن استئناف الدوري بالمباريات المؤجلة أولا وإعلان جدول المباريات على مرحلتين" في وقت لاحق.





ورصدت عدسة صدي البلد آراء الجمهور بعد إعلان عودة الدوري المصري الممتاز في 7 أغسطس القادم، أبرزها " طبعا حاجة كويسة جدا عشان ديه مش مجرد لعبة وخلاص ديه منظومة كاملة وفيه عاملين تضرروا من انقطاع النشاط الرياضي"، "اهم حاجة بس يكون في إجراءات وقائية شديدة عشان ميحصلش إصابات وانتشار الفيروس بين اللعيبة"، "طبعا قرار صح جدا"، "ان شاء الله يكون قرار موفق عشان نثبت للعالم اننا قادرين علي التعامل مع الفيروس".





كان لازم العودة من تاني بسبب مشاركة بعض الاندية المصرية في البطولات الافريقية , وعودة الدوري هتفيدهم جدا.