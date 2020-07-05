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فن

عمر كمال ينعى الفنانة رجاء الجداوي: وداعا

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:24 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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مريم عزت
نشر الفنان عمر كمال صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ونعى عمر كمال، رجاء الجداوى ،قائلا:" ان لله وان اليه راجعون وداعا الفنانة رجاء الجداوى ".
ورحلت الفنانة رجاء الجدواي عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لأكثر من 40 يوما، حيث تدهورت حالتها الصحية بشدة خلال الأيام الأخيرة.

ووضعت الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.
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