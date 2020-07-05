وفاة رجاء الجداوي.. أشاد الرئيس السيسي بشياكتها وبكت من الخجل

وتعتبر رجاء الجداوى الفنانة الوحيدة التى تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن شياكتها وأناقتها، في كل شيء.





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بينما كانت تقدم الفنانة رجاء الجداوى فعاليات "اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة" في ديسمبر 2018 فوجئت بتعليق من الرئيس السيسى قال فيه: "أنا بشكرك جدًا جدًا.. ربنا يكرمك ويديلك الصحة، وهتفضلى شيك طول عمرك".



