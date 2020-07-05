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فن

وفاة رجاء الجداوي.. أشاد الرئيس السيسي بشياكتها وبكت من الخجل

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:11 ص
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفنى بعد رحيل الفنانة رجاء الجداوى عن عمر يناهز 82 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وتعتبر رجاء الجداوى الفنانة الوحيدة التى تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن شياكتها وأناقتها، في كل شيء.

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بينما كانت تقدم الفنانة رجاء الجداوى فعاليات "اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة" في ديسمبر 2018 فوجئت بتعليق من الرئيس السيسى قال فيه: "أنا بشكرك جدًا جدًا.. ربنا يكرمك ويديلك الصحة، وهتفضلى شيك طول عمرك". 

ويكمل السيسي بأنه لا يقصد الشياكة فى الملابس فقط، بل في كل شيء، ليكون رد الفعل من الفنانة القديرة البكاء من الخجل.
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