كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 43 إصابة محلية.





وذكرت السلطات - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن عدد الإصابات تجاوز الـ 60 حالة لليوم الثالث على التوالي؛ حيث تم تسجيل 63 حالة جديدة يومي أمس وأمس الأول، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد حتى الآن إلى 13 ألفًا و91 حالة.





ومن بين الإصابات المحلية، تم تسجيل 15 حالة جديدة في مدينة كوانج-جو، الواقعة على بعد 330 كيلومترًا جنوب غرب سول، وتعزى الزيادة في الإصابات بشكل رئيسي إلى المعبد البوذي الذي أبلغ عن 61 حالة اعتبارًا من أمس السبت، ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة إضافية، ليظل عدد ضحايا الفيروس الإجمالي عند 283 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات الجديدة القادمة من الخارج 18 حالة.





وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم من الحجر الصحي بعد تعافيهم الكامل 11 ألفا و832 شخصًا، بزيادة 21 شخصًا عن اليوم السابق، ويشير هذا إلى أن حوالي 90% من مرضى كورونا في كوريا الجنوبية قد تم علاجهم.







