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أخبار العالم

بعد انتشار الفيروس مجددا.. ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية لـ 13091 حالة

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:51 ص
ارتفاع إصابات كورونا
ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية لـ 13091 حالة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت كوريا الجنوبية اليوم، الأحد، زيادة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فقد أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، الأحد، تسجيل أكثر من 60 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد 19"، وذلك لليوم الثالث على التوالي حيث انتشر الفيروس خارج منطقة سول الكبرى.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إنها أكدت إصابة 61 حالة إضافية، ليصل بذلك مجموع الإصابات في البلاد إلى 13091 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية أن 43 من الحالات المبلغ عنها حديثًا انتقلت إليها العدوى محليا بينما 18 أخرى مرتبطة بالقادمين من الخارج.

وأشارت إلى أن 41 من أصل 43 حالة إما كانت من العاصمة سول أو من مدينتين مركزيتين، هما جوانججو ودايجون.

ولا تزال حصيلة الوفيات ثابتة عند 283. 

وتتعامل كوريا الجنوبية حاليا مع زيادة عدد الإصابات الجديدة بعد أن خففت قواعد التباعد الاجتماعي في أوائل مايو الماضي.

وسجلت كوريا الجنوبية 63 حالة جديدة في كل من يومي السبت والجمعة.
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