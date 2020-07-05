جهاز المنتخب يضع اليوم خارطة الطريق لتصفيات أمم الكاميرون

لمناقشة شكل الاستعدادات للمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا وبرنامج التحضير بعد قرار عودة النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة.





ومن المقرر أن يحضر الاجتماع محمد بركات، مدير المنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، لبحث كل ما يخص تحضيرات الفراعنة للمرحلة المقبلة.





من جانبه أوضح محمد بركات مدير المنتخب أنه من المنتظر أن يناقش حسام البدري وجهازه الفني جميع التحركات الخاصة به في المرحلة المقبلة ومتابعة المباريات والمحترفين وكل ما يتعلق بالفريق وتحديد احتياجات الفترة المقبلة.





يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قرر تأجيل منافسات بطولة أمم أفريقيا القادمة التى تستضيفها الكاميرون ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٢ بسبب أزمة فيروس كورونا.