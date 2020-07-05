AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جهاز المنتخب يضع اليوم خارطة الطريق لتصفيات أمم الكاميرون

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:59 ص
حسام البدري
حسام البدري
Advertisements
يسرى غازى
يجتمع اليوم الأحد الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري اليوم الأحد فى مقر الجبلاية بالجزيرة، لمناقشة شكل الاستعدادات للمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا وبرنامج التحضير بعد قرار عودة النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع محمد بركات، مدير المنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، لبحث كل ما يخص تحضيرات الفراعنة للمرحلة المقبلة.

من جانبه أوضح محمد بركات مدير المنتخب أنه من المنتظر أن يناقش حسام البدري وجهازه الفني جميع التحركات الخاصة به في المرحلة المقبلة ومتابعة المباريات والمحترفين وكل ما يتعلق بالفريق وتحديد احتياجات الفترة المقبلة.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قرر تأجيل منافسات بطولة أمم أفريقيا القادمة التى تستضيفها الكاميرون ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٢ بسبب أزمة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز المنتخب ينتظر موقف اتحاد الكرة والإفريقى بشأن البطولات المحلية والقارية

الجبلاية تجتمع بمدرب منتخب مصر لوضع خارطة طريق تصفيات أمم الكاميرون غدا

البدري يهنئ كوكا بلقب الدوري اليوناني

البدري يجتمع مع بركات لبحث موقف المنتخب بعد قرارات الكاف الأخيرة .. تفاصيل

جهاز المنتخب يجتمع غدا لمناقشة خطة إعداد الفراعنة

ترشيحاتنا

هل التوبة والندم من الزنا ينجي من عذاب القبر ؟

أشرف زكى يكشف تفاصيل آخر لحظات فى حياة رجاء الجداوى

وفاة رجاء الجداوي والهيكل الجديد للحكومة.. أهم أخبار صحف الإمارات

تفاصيل خدمات الشهر العقاري المقدمة إلكترونيا عبر الإنترنت .. فيديو

وزارة النقل السعودية تحذر من خطر التكيف الحركي أثناء قيادة السيارة

والد الطفل ضحية لعبة المشنقة على تيك توك: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد التطبيق

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. وكيل إريك تراوري: اللاعب وقع عقودا رسمية مع الأهلي.. إصابة نور الدين امرابط بفيروس كورونا.. واتحاد الكرة: جدول الدوري جاهز

وكيل إريك تراوري: اللاعب وقع عقودا رسمية مع الأهلي

شريف إسلام: عبد الله السعيد دخل في مشادة مع مسئولي الزمالك بسبب بدل السكن.. فيديو

الأهلي أخفى اللاعب .. شريف إسلام: الزمالك رفع قيمة إيفونا 1.6 مليون دولار على الأحمر .. فيديو

تقاضى 6 ملايين جنيه .. ماذا قدم حسام البدري منذ توليه تدريب منتخب مصر؟

محمد فاروق: ثنائي الزمالك ووكيل لاعبين حصلوا على رعاية نادي شيكو

شريف إسلام: قفزت من البلكونة للتعاقد مع كهربا وشقيق بن شرقي صعب.. فيديو

ليفربول ضد أستون فيلا.. التشكيل المتوقع للفريقين قبل مواجهة اليوم

خالد لطيف: لا يوجد شخص قادر على منافسة مرتضى منصور

ليفربول ضد أستون فيلا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

مصطفى يونس: صالح سليم لم ينظر لمصالحه الشخصية.. وبكيت بعد نجاح الخطيب.. فيديو

وكيل إيريك تراوري: اللاعب يمتلك عروضا من أندية إماراتية وأتمنى انضمامه لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ