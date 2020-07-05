مصر تشارك غدا في الاجتماع الوزاري التاسع لــ منتدى التعاون الصيني العربي.. الدول العربية شريك استراتيجي للصين.. ومبادرة حزام واحد طريق واحد ستسهم في استقرار المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط

سامح شكري: علاقات الصداقة بين الدول العربية والصين تتمتع بجذور راسخة في عمق التاريخ

الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية.. والدول العربية أكبر مورد للنفط وسابع أكبر شريك تجاري للصين

تطوير قطاعات النقل البحري والسكك الحديدية والطرق وإنشاء مناطق لوجيستية وموانئ جافة يسهم فى تحقيق أهداف طريق الحرير



يشارك سامح شكري، وزير الخارجية، غدا، الاثنين، في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي، عبر خاصية الفيديو-كونفرانس، والذي يترأسه مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، ومن الجانب العربي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.



وفي كلمته خلال اجتماعات وزراء خارجية المنتدى الصيني العربي الثامن، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الدول العربية ستظل دائمًا الشريك والحليف الاستراتيجي لجمهورية الصين الشعبية الصديقة.



وقال شكري إن التطور الملموس الذى شهدته العلاقات العربية الصينية وآليات التعاون المختلفة المعمول بها منذ عام 2004، بما فيها استحداث آلية الحوار السياسي الاستراتيجي؛ عكس ما تتمتع به علاقات الصداقة بين الدول العربية والصين من جذور راسخة في عمق التاريخ ارتبط خلالها الجانبان بطريق الحرير القديم برًا وبحرًا؛ وصولًا إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الجديدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين.



وأضاف أن علاقات التعاون الاقتصادي والتجارى بين الجانبين تعد من أهم ركائز التعاون العربي الصيني؛ حيث تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، في الوقت الذى تعد فيه الدول العربية أكبر مورد للنفط وسابع أكبر شريك تجاري للصين.



مستعدون للتعاون وأوضح شكري أن مصر وسائر الدول العربية على استعداد للتعاون والتفاعل الإيجابي مع المبادرة الصينية بشأن بناء الحزام والطريق، فضلًا عن دراسة الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لهذا التعاون والمتمثلة في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات بين الجانبين العربي والصيني، وتوطيد دعائم التعاون والمصالح المشتركة بينهما، إضافة إلى ساحات التعاون الأخرى في المجالات التكنولوجية والبحثية والثقافية.



فرص استثمارية بين العرب والصين وفي نهاية عام 2017 ناقشت اللجنة الفنية للنقل البحرى التابعة لمجلس وزراء النقل العرب، ورقة عمل مقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول "أثر طريق الحرير على الدول العربية من منظور متكامل والعمل على عقد ورشة عمل للتعاون العربي الصيني لتحديد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين فى قطاعات النقل البحري والسكك الحديدية والطرق، وإنشاء مناطق لوجيستية وموانئ جافة بما يسهم فى تحقيق أهداف طريق الحرير والمصالح العربية الصينية.





وأشارت ورقة العمل إلى قيام الصين بإحياء طريق الحرير الذي كان يعد أقدم طرق التجارة بين العرب والصين، وذلك من خلال مبادرة حديثة تسمى "حزام واحد، طريق واحد"، ولها أبعاد استراتيجية مهمة فى التجارة العالمية، وستسهم فى تغيير المشهد الاقتصادى والسياسي فى الشرق الأوسط واستقراره، خاصة بعد أن تضاعفت التجارة والاستثمارات بين المناطق الواقعة على هذا الطريق أربع مرات خلال العقد الماضى من سنة 2001 وحتى 2010.









وسياسيا، قام الرئيس السيسي بــــــ 6 زيارات للصين، كما زار الرئيس الصيني شي جين بينج القاهرة مرة وتم رفع مستوى العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووجهت الصين هذا الشهر من خلال بعثتها بالأمم المتحدة دعوة لإثيوبيا لاستئناف المحادثات مع مصر حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل البدء في ملء خزان السد هذا الصيف.









المشروعات الصينية في مصر

أكد "هان بينج"، المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي الخميس، تمت إدارته عبر "فيسبوك" أن الكثير من المشروعات التي تنفذها الشركات الصينية في مصر قاربت على الانتهاء، رغم جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مشروع سكك حديد العاشر من رمضان تم الانتهاء من 70% من أعمال التصميمات الخاصة به، لافتا إلى أن الشركات الصينية تحافظ على معدلات التنفيذ على الرغم من تقليل عدد ساعات العمل وتقليل نسب العاملين.









وأضاف "هان بينج" أنه تم ربط محطات محولات الطاقة في مدينتي "مرسى علم" و"برنيس" على البحر الأحمر، بشبكة الكهرباء القومية لأول مرة عبر خطوط الضغط العالي التي نفذتها شركات صينية.









ويبلغ حجم الاستثمارات الصينية الجديدة بـــــ مصر أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي العام الماضي وهناك أكثر من 1600 شركة صينية تعمل في مصر، توفر 30 ألف فرصة عمل واللغة الصينية تلقى قبولا بين الطلاب المصريين وهناك محاولة لتدريس اللغة الصينية كلغة ثانية في مرحلة التعليم قبل الجامعي.









وهناك زيادة في التعاون في جميع المشروعات بين البلدين خاصة في الطاقة المتجددة "مشروع بنبان" بأسوان وعلوم الفضاء وصناعة السيارات الكهربائية. وهناك ثقة بزيادة التعاون الصيني المصري وأنه سيشهد طفرة بعد انتهاء فيروس كورونا.











التعاون في مواجهة فيروس كورونا

وأوضح هان بينج أن 123 من العاملين الصينيين عادوا إلى مصر بعد التزامهم بالحجر الصحي ويتم التعاون مع الجانب المصري في المجالات الصحية كوجه جديد للتعاون بين البلدين، حيث سيتم توقيع بروتوكولات تعاون بين مستشفيات صينية و30 مستشفى أفريقي من بينها مستشفيات في مصر، لرفع قدرة الدول الأفريقية للوقاية من الأمراض خاصة فيروس كورونا المستجد.









وشدد المستشار الاقتصادي للسفارة الصينية على أن اللقاح الصيني لفيروس كورونا في حالة إنتاجه، سيتم توفيره بسعر مناسب لتمكين الدول النامية من استخدام اللقاح على شرائح كبيرة من المرضى.









وقدمت الحكومة الصينية ثلاث دفعات من المستلزمات الطبية لــ مصر لمواجهة فيروس كورونا شملت 180 ألف كمامة "ن"95 ومليون كمامة طبية و70 ألف زوج قفاز طبي، إضافة إلى أجهزة فحص الحامض النووي وبلغ إجمالي وزن الثلاث شحنات 35 طنا.





كما قدمت الشركات الصينية مساعدات تجاوزت 100 مليون جنيه مصري للقاهرة لمكافحة فيروس كورونا، وهناك تبادل للخبرات.











وشدد هان بينج على ارتفاع معدل إنتاج مصنع الكمامات المشترك بين الجانبين "بالقاهرة" بعد تركيب خطوط الإنتاج الجديدة القادمة من الصين وينتج خاليا نصف مليون كمامة يوميا.











وقال إنه حريص على تشجيع الشركات الصينية خلال الفترة القادمة على القيام بالاستثمار في مصر، وكذلك توريد الحاصلات الزراعية المصرية إلى الصين ومشاركة مصر في المعرض الزراعي الصيني في يوليو عبر الإنترنت لتعزيز الميزان التجاري بعض الشيء لصالح مصر.