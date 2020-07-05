يجعل لدينا احتياطيا كافيا لمواجهة أي جائحة.. برلماني يشيد بإنشاء مخازن استراتيجية للتخزين الطبي

أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإسراع في إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي وفق أعلى النظم العالمية.









وقال السيد، فى بيان صحفى له، إن هذه المخازن الإستراتيجية مهمة جدا، وبدأتها وزارة التموين من خلال إنشاء مخازن إستراتيجية للحبوب والسكر والزيت، بحيث إذا حدث ظرف طارئ نجد احتياطيا إستراتيجيا من هذه السلع لمدة 4 أشهر بما يكفى احتياجاتنا.









وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن وجود مخازن إستراتيجية للتخزين الطبى يساهم فى أن يكون لدينا احتياطى كافى من المستلزمات الطبية لمواجهة أى جائحة فى المستقبل مثل جائحة كورونا.









وأضاف: "أغلب دول الدول أصبحت تنغلق على نفسها فى ظل جائحة كورونا، وتقوم بعمل اكتفاء ذاتى من احتياجاتها لمنع التصدير، وبالتالى فكان لابد من وجود مخزون إستراتيجى من المستلزمات الطبية لاستخدامها وقت الحاجة إليها".