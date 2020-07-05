العثور على 275 فيلا نافقا والسبب غامض .. صور





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الجمعيات الخيرية للحياة البرية أعربت عن قلقها إزاء الوفيات غير المبررة لأكثر من 270 فيلًا في أنحاء بوتسوانا.









بدأ المسئولون عن الحياة البرية في بتسوانا ملاحظة أن الحياة البرية تنهار في الأيام الماضية خاصة بعد الموت السريع للأفيال، ولم يتم حتى الآن الكشف عن الأسباب.







