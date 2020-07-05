العثور على 275 فيلا نافقا والسبب غامض .. صور

شئ غريب يحدث في بوتسوانا في افريقيا ، بالرغم أنها محمية طبيعية إلا أن الأفيال فيها تنفق بسرعة غريبة و بشكل أكثر غرابة رغم منع الصيد فيها .
وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الجمعيات الخيرية للحياة البرية أعربت عن قلقها إزاء الوفيات غير المبررة لأكثر من 270 فيلًا في أنحاء بوتسوانا.
بدأ المسئولون عن الحياة البرية في بتسوانا ملاحظة أن الحياة البرية تنهار في الأيام الماضية خاصة بعد الموت السريع للأفيال، ولم يتم حتى الآن الكشف عن الأسباب.
ولم تشرح الحكومة حتى الآن ماذا يحدث في بتسوانا للحيوانات لكنها استبعدت الصيد غير المشروع ، حيث ظلت جميع الجثث سليمة لم يجد بها الأطباء أي علامة للصيد أو المقاومة .
وقال مارك هيلي ، المؤسس المشارك لـ National Park Rescue ، شئ غريب جدا نفوق الأفيال بهذه الأعداد و بسرعة شديدة الأمر مقلق جدا.