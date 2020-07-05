يعمل على تحسين وضع مصر.. برلماني: اكتشاف بئر الغاز الجديد إنجاز كبير

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أهمية اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة امتياز شرق الأبيض الواقعة في الصحراء الغربية، على يصل إلى 17 ألف قدم مكعب، ويبلغ إنتاج الحقل الجديد "فارميد"، 25 مليون قدم مكعب بشكل تجريبي، حسب شركة "إيني" الإيطاليّة.





وأوضح "بركات" في بيان صحفي، أن أهمية هذا الاكتشاف أنه يساعد في تعويض تناقص الآبار القديمة التي كانت تعتمد عليها مصر بسبب قرب انتهاء العمر الافتراضي لها.





وأكد أن هذا الاكتشاف لن يجعل مصر تستورد الغاز الطبيعي ولن تواجه فيه أي أزمات، وسيساعد على الاكتفاء الذاتي، وأن أي اكتشافات جديدة تساعد في تحسين الاحتياطي من الغاز، وهو ما يعمل على خفض الاستيراد من الخارج، وبالتالي توفير العملة الأجنبية، موضحًا أن مصر في الفترة الأخيرة توسعت كثيرا في مجال الكشف عن الغاز الطبيعي.





وأشار إلى أن استهلاك الدولة المحلي من البترول يبلغ 6 آلاف مليار قدم مكعب يوميا، موضحا أن اكتشاف آبار جديدة بهذا المعدل من الوقت، يُعد إنجازًا كبيرًا يعمل على تحسين وضع مصر في مجال الغاز الطبيعي.