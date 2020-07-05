شاهد.. هجوم نمر سيبيري على حارسه أمام الزوار





وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النمر السيبيري يبدو أنه كان في حالة مزاجية سيئة وغاضب بشدة، وفقا لتقرير الأطباء في الحديقة.





واضطر الحارس للتعامل معه في الحديقة نظرًا لوجود الزوار وعودتهم بعد فترة غياب كبيرة، لكن من الواضح أن النمر لم يكن مؤهلا لذلك، وحالته المزاجية كانت غاضبة للغاية.





هجم النمر على الحارس الخاص به، فهرع الزوار في حالة فزع وتحرك المسئولون في الحديقة لإنقاذ الحارس.





وصل المسئولون وحاولوا تشتيت انتباه النمر ليبتعد عن المكان وحبسه في القفص، إلا أن الحارس قد لفظ أنفاسه الأخيرة لأن الهجمة كانت شرسة جدًا.

هجم نمر سيبيري بالغ من العمر 5 سنوات على الحارس الخاص به في حديقة حيوان سويسرية أمام الزوار، ما تسبب في حالة ذعر في المكان وغلق الحديقة.