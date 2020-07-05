AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ناعيا رجاء الجداوي .. الفريق الطبي بمستشفى أبو خليفة للعزل: الراحلة ودودة وبسيطة وراقية

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
نعى الفريق الطبي بمستشفى أبو خليفة للعزل، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بعبارات مؤثرة، والتي وافتها المنية داخل غرفة العناية المركزة، صباح اليوم الأحد.


ووصف الفريق الطبي المعالج الفنانة الراحلة بأنها كانت ودودة وبسيطة وراقية، مؤكدين أنها طوال رحلة علاجها بالعزل، كانت حريصة على التواصل معهم وكانت الممرضة الأقرب إليها تدعى فتحية.


وأكدت مصادر طبية، سيطرة فيروس كورونا على الرئة مما أدى لحدوث جلطات  في الأيام الأخيرة وتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ وفشلت محاولات إنعاشه.
 

اقرأ أيضا: 

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 81 عامًا، وذلك بعد صراع دام شهرًا ونصف الشهر مع المرض، داخل مستشفى عزل ابو خليفة المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وكانت رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.

ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها للعناية المركزة، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، تراوح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم الاحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم تفقد الوعي.. رجاء الجداوي تتحدث مع الطاقم الطبي المعالج لها داخل العزل

آخر وصايا رجاء الجداوي للفريق الطبي في مستشفى العزل

وفاة رجاء الجداوي.. توقف عضلة القلب وتمكن كورونا من الرئة السبب

أول فنانة اشتغلت معاها.. إنجي وجدان تنعي رجاء الجداوي

ماجد المصري يطلب من متابعيه الدعاء للراحلة رجاء الجداوي

قلبي موجوع.. حنان مطاوع تتأثر بوفاة رجاء الجداوي

ترشيحاتنا

الدولار يسجل 16.18 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

وفاة رجاء الجداوي.. أشاد الرئيس السيسي بشياكتها وبكت من الخجل

قرار جمهورى بإعادة تخصيص قطعتى أرض لصالح محافظة الإسكندرية لإقامة سوق الجملة الجديد

لن أنسى كلماتك الرقيقة في كل لقاء جمعنا.. تركي آل الشيخ ينعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

شاهد.. وصول ابنة رجاء الجداوي للمستشفى لاستلام جثمان والدتها

لن تراه فى القاهرة.. البحوث الفلكية: العالم يشهد خسوفًا للقمر لمدة ساعتين ودقيقة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو كورونا أو برد.. أفضل 5 مشروبات لعلاج التهاب الحلق

ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار