بالكحول والقفازات.. شاهد الأفراح فيما بعد فتح قاعات الزفاف

أغلقت دول العالم أبوابها أمام كل وسائل الترفيه والمقاهي والحفلات الغنائية، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وحتى الآن لا يوجد أي توقعات واضحة لنهاية تلك الجائحة، ولكن يجب استمرار الحياة والتعايش مع المرض.





وبحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية فإن عدد كبير من الحكومات حول العالم أعادت فتح عدد كبير من المطاعم والمقاهي والملاهي وقاعات الزفاف ولكن بشروط معينة تمنع تفشي وباء كورونا مرة أخرى.





تعيش دول العالم الآن حالة من التخبط والحيرة بين الانتظار وعدم رفع القيود على المواطنين، وفتح المجالات الجوية وعودة الحياة لطبيعتها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





وحسمت بعض الدول تلك الحيرة وقررت فتح قاعات الزفاف أمام المواطنين ولكن بأعداد قليلة محددة وإجراءات معينة منها:





- ارتداء كل من العروسين للكمامة .

-عدم السماح لأي شخص الدخول إلا بالكمامة وتعقيم اليدين

-إلزام جميع قاعات الزفاف بوجود معقمات اليدين على الأبواب وعدم السماح لأي شخص الدخول بدون التعقيم .

- ارتداء القفازات في اليدين أثناء الحفل