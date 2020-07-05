مساعد المدير الفني للهلال السعودي يكشف لـ صدى البلد سبب رحيله عن الزعيم

كشف الإيطالي دييجو لونجو، المدرب المساعد لـرازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، سبب رحيله عن الزعيم مؤخرا.









وكان نادي الهلال السعودي، أعلن الأسبوع الماضي رحيل دييجو لونجو، وتعيين مواطنه جيانباولو كاستورينا خلفا له.









وقال دييجو لونجو لـ "صدى البلد": "رحلت عن الهلال لأنني أشعر أنه حان الوقت المناسب لاتخاذ خطوة جديدة في حياتي التدريبية، وهي العمل كمدير فني".









وأضاف:" لم أحدد وجهتي المقبلة حتى الآن، أناقش العروض حاليا مع عائلتي".









وتابع: "سعيد جدا بالفترة التاريخية التي قضيتها مع الهلال، علاقتنا ستبقى قوية، أشكر أيضا المدرب لوشيسكو على كل ما تعلمته منه خلال السنوات الماضية، إنه مدرب دولي كبير، ويمتلك الكثير من الخبرة".









يذكر أن فريق الهلال استأنف تدريباته مؤخرا، استعدادا لعودة مسابقة الدوري السعودي.









وحدد رابطة الدوري السعودي مؤخرا، 4 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف مسابقة الدوري السعودي، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا.









ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر، صاحب المركز الثاني.