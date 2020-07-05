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مدير مستشفى عزل السعديين بالشرقية يروي قصة شفاء طفل من كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:20 ص
الدكتور احمد بحلاق،
الدكتور احمد بحلاق، مدير مستشفى السعديين للعزل بالشرقية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور احمد بحلاق، مدير مستشفى السعديين للعزل بالشرقية، إن الطفل أحمد الذي انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحضنه بشدة بعد تعافيه من فيروس كورونا أثرت فيه كثيرًا، وكانت حالته بعد ظهور الأعراض عليه بعد يومين في المنزل بسيطة.


وتابع الدكتور أحمد بحلاق، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه في البداية طلب منه الطبيب المعالج بعد الفحوصات الخاصة بكورونا للتأكد من صحة اصابته بالفيروس والذي اثبتت ان نتائجه ايجابية.


وأوضح أنه كان من الحالات التي تحسنت بشكل سريع، فقد تعافى في اقل من 5 أيام، لافتًا إلى أن الجانب الأهم في بروتوكول العلاج الخاص بالطفل كان الدعم النفسي له.


وأشار إلى أن المستشفى حقق أكبر نسبة شفاء بين المصابين بكورونا في الشرقية، موجها الشكر للطاقم الطبي القائم على العزل لفيروس كورونا في مستشفى السعديين بالشرقية.
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