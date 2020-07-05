أون لاين .. «تطبيقية حلوان» تنظم ورشة للرسم على الزلط لأطفال دور الرعاية والأيتام

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـكلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان الورشة التدريبية الإلكترونية الثانية دورة الرسم على الزلط، لاطفال دور الرعاية والأيتام .





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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية. وذلك بالتعاون مع جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام.





وبحسب بيان، الأحد، يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الكلية في تنمية المجتمع وخدمة البيئة وايمانا بدور الكلية في دعم المواهب ورفع الذوق والوعي الفني لدىهم، وذلك تحت إشراف أ.د داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وهدفت ورشة العمل التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بالتعاون مع جمعية وطنية تحت مسمى ( مبادرة بيت النجوم ) إلى تنمية مواهب وقدرات الأطفال في دور رعاية الأيتام في مصر، واستكشاف الموهوبين منهم ، لتقديم الدعم المستمر لهم، حيث تراوح أعمار الأطفال بين فئة عمرية من سن ٧-١٠ سنوات.





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هذا وقد قام بتنفيذ الورشة التدريبية الإلكترونية الثانية المصممة أمنية الشيخ، ومن المنتظر نهاية الدورة التدريبية عمل معرض فنى مجمع يعرض اجمالى عدد الأعمال الفنية التى تم تنفيذها فى مختلف دور الرعاية المختلفة.