الفلاحين تناشد الحكومه بمنع ذبح الدواجن أوبيعها حية خارج المجازر

ناشد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، الحكومه بمنع ذبح الدواجن خارج المجازر أو بيعها حية في الاسواق ، وتشديد الرقابة في نقلها من المزارع للمجازر ومنع نقل مخلفاتها بدون اتباع اجراءات الأمان والتدابير اللازمة لمنع نقل الأمراض .





ولفت إلي أن هذا التصرف يتسبب في انتشار الامراض وانه بات من الضروري في ظل انتشار وباء كورونا تطبيق كل الاجراءات الاحترازيه لمنع تفشي الامراض المعدية .

واضاف ابوصدام ان القانون رقم 70لعام 2009 ولائحته التنفيذيه المتمثله في قرار وزير الزراعه رقم941 لعام 2009 الصادر لتنظيم عرض وبيع الدواجن الحيه والذي ينص علي عدم السماح بنقل الطيور الحيه بكل انواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد بدون تصريح من الهيئه العامه للخدمات البيطرية إلا أنه لا يفعل علي ارض الواقع مشيرا إلي أن تفعيل هذا القانون ضروري للحفاظا علي الصحه العامه ومنع انتشار الامراض الوبائيه مثل انفلونزا الطيور وكورونا .





واوضح "نقيب الفلاحين" أن منع تداول الدواجن الحيه سيؤدي إلي تقليل الحلقات الوسيطه بما يخفض الاسعار علي المستهلكين ويمنع الخطر الدائم من جراء عمليات بيع الدواجن حيه بتسهيل طرق الرقابه علي الدواجن والتاكد من سلامتها وعدم حملها للأمراض .





وتابع :"بيع وشراء الدواجن الحيه عاده عفي عليها الزمن وان معظم دول العالم تسير في طريق عدم بيع الدواجن حيه أو ذبحها خارج المجازر