لتغيير النشاط.. تنفيذ 32 قرار غلق وتشميع لوحدات بالإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان.. صور

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 32 قرار غلق وتشميع لوحدات دور أرضى بـــ عمارات الإسكان الاجتماعي لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى.









وقام مالكو الوحدات بتحويلها لمحال تجارية بالمخالفة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها.









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وأوضح المهندس خالد شاهين أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة إدارات الأحياء والنظافة والتنمية والأمن بالجهاز، وبمشاركة شرطتي التعمير والمرافق، وأسفرت أيضًا عن رفع الإشغالات والتند الحديد والصاج أمام المحال والورش المخالفة بالشارع الفاصل بين المجاورات ٣٠ و٣١ و٣٣ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بجميع الأحياء والمجاورات بالمدينة بشكل يومى، وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات السلطة المختصة ببذل كل جهد ممكن للقضاء على المظاهر العشوائية كافة.

