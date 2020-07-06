شباب الدراسة يحولون مقلب قمامة إلى لوحة فنية.. فيديو

قرر شاب في أواخر العشرينات من عمره، أن يغير الواقع بنفسه، حيث وجد أن بعض المناطق في الحي الذي يعيش فيه (الجمالية) تحولت الى مقالب للقمامة ويأتي إليها سكان المناطق المجاورة لكي يلقوا القمامة في تلك الأماكن حتى أصبحت مصدرا للثعابين.





واستغل إسلام موهبته في الرسم لكي يجمل تلك الأماكن ويجعلها تحف فنية، يأتي إليها الجميع لكي يشاهدوا جمالها على الطبيعة ولالتقاط بعض الصور التذكارية.





وقال الشاب الموهوب، إن الظروف لم تكن عائق لديه، مضيفا: "فقرار تغيير منطقته للأفضل كان نهائيا، حيث دعمه وساعده على ذلك جميع شباب المنطقة".





وأوضح أن كل هذه الرسومات هي جهود ذاتية بمعنى أن الأهالي تجمع النقود سويا ويقومون بشراء الألوان والمعدات اللازمة وأقوم بعمل هذه الرسومات.



