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حوادث

سقط في المياه من أعلى كوبري .. مصرع مسن غرقا في إحدى قرى الدقهلية

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:22 ص
جثة - ارشيفيه
جثة - ارشيفيه
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همت الحسينى
لقى مسن مصرعه اليوم الأحد غرقا إثر سقوطه فى المياه من أعلى كوبرى بقرية الجنينة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية. 


تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من أهالى قرية الجنينة التابعة لمركز منية النصر بسقوط شخص من أعلى الكوبرى بالقرية بالمياه.


وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ وتمكنوا من انتشال الجثمان بمساعدة الأهالي، وبالفحص تبين أنه يدعى محمد رمضان رزق ٥٧ سنة.


وبسؤال الأهالي أكدوا أن المتوفى كان يعاني من أمراض نفسية منذ فترة،  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
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