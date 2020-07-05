فرق كبير بين مجلس الشيوخ والنواب.. تفاصيل تهمك معرفتها

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك فرقا واضحا بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وان لكلا منه قيمته في الحياة التشريعية.





وتابع عمرو درويش، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن مجلس الشيوخ وفقًا للتعديلات الدستورية الاخيرة فهو المنوط بمراجعة الاتفاقيات الدولية ومناقشة كل ما يحال إليه من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ولذلك مجلس الشيوخ دوره استراتيجي.





وأضاف درويش، أنه خلال الـ 5 سنوات الماضية لمجلس النواب تم إقرار كثير من القوانين حوالي أكثر من 800 قانون سواء مشروع قانون أو تعديلات في قوانين موجودة.





وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيساعد بشكل كبير في سرعة التشريعات سواء في الأمور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية او من مجلس النواب.