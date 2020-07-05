يحتوي على مكتب لـ ديليسبس.. أسامة ربيع: افتتاح متحف قناة السويس أول 2021

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إنه كان من المقرر افتتاح متحف قناة السويس في شهر أكتوبر أو نوفمبر العام الجاري، ولكن حدث تأخير في وصول المعدات والأجهزة القادمة من الخارج بسبب فيروس كورونا.





وأشار "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه من المتوقع افتتاح المتحف مطلع العام القادم، موضحًا أن المتحف سيضم مقتنيات نادرة، حيث سيوضع به ماكيت حقيقي لحفل افتتاح قناة السويس يعود عمره لنحو 150 عاما، حيث أهدت فرنسا الماكيت لمصر.





وأضاف أن المتحف سيضم مكتب ديليسبس، والأدوات التي كان يستخدمها، وبعض كتبه، معقبا: "بنحكي تاريخ شعب، وقناة السويس محفورة في وجدانا كلنا".





وأشار إلى أنه مر ب قناة السويس فى الفترة من ابريل وحتى يونيو سفينة، موضحًا أن السنة المالية الحالية تم تحقيق 19311 مقابل عبور 18482سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي، وبفارق 829 سفينة..





وتابع أن شهر مايو الماضى مرت أكبر حاوية فى العالم بقناة السويس الجديدة، لأول مرة ولم تكن تستطيع المرور بقناة السويس القديمة، منوهًا بأن قناة السويس الجديدة أحدثت طفرة كبيرة فى عبور السفن.