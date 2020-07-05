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سيارات

طرق سهلة لاكتشاف جودة محرك السيارة المستعملة

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:03 م
طرق سهلة لاكتشاف
طرق سهلة لاكتشاف جودة محرك السيارة المستعملة
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اشرف عطية
كما نعلم أن محرك السيارة يعتبر أهم جزء فيها لذا يجب عليك عند التوجه لشراء سيارة مستعملة أن تتأكد من صلاحية المحرك لأنه كما ذكرنا أهم جزء وبناء عليه تعمل كافة الوظائف الحيوية في السيارة


من أبرز المشاكل التي تصيب المحرك هي وجود تسريب للزيت و يدل على وجود ضرر بجسم المحرك أو وجود شروخ به، لذا قم بالبحث عن وجود آثار الزيت على جسم المحرك أو أسفله، في حال وجدت آثار للزيت فإنه يفضل عدم شراء السيارة لأنها ستجلب لك المشاكل و الأعطال ولن تتمتع بقيادتها.


عند شراء سيارة مستعملة يجب أولا أن تستمع إلى الصوت الصادر من المحرك هل هو عالي، أم أن صوته منخفض، كما لاحظ بالنظر عن وجود اهتزاز أو ارتجاج به، حيث أن المحرك الجيد يكون صوت تشغيله منخفض، كما أنه لا توجد به ارتجاجات عند تشغيله أو تقطيع في عمله ولن تلاحظ أي شئ غريب أثناء تشغيل السيارة.


صدور صوت مثل الطقطقة من المحرك يدل على وجود مشاكل في الصمامات، وغالبًا ما تكون صيانتها باهظة الثمن ولتختبر المحرك قم بالضغط المتتالي على دواسة الوقود وملاحظة العادم إذا وجدت دخان كثيف خارج من العادم فإن هذا يدل على عدم جودة المحرك.


وعند خروج دخان أزرق فهذا يدل على احتراق الزيت داخل غرفة الاحتراق بسبب وجود تسرب داخلي في المحرك، وفي الغالب يكون بسبب تلف حلقات المكبس، وإذا كان الدخان لونه أسود، فهذا يدل على وجود وقود زائد في غرف الاحتراق، مما يؤدي إلى وجود مشاكل في احتراق الوقود.
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