موعد مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على نظيره أتلتيك بيلباو، اليوم، الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني









تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الثانية ظهرًا، على ملعب سان ماميس، وتُنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 1/3، بتعليق حفيظ دراجي.





ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 74 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف .









ويسعى ريال مدريد في مواجهة اليوم، للعودة إلى الديار بالثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على اتساع الفارق بينه وبين برشلونة ، والتحليق بالصدارة منفردًا، للاقتراب من حسم اللقب.





ويغيب عن ريال مدريد في مواجهة اليوم، كل من، فاران وناتشو وهازارد للإصابة، بينما يغيب خاميس رودريجيز لأسباب فنية.