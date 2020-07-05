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كيف استعدت جامعة كفر الشيخ لامتحانات الفرق النهائية؟.. رئيس الجامعة يجيب

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق الدسوقى، إن امتحانات الفرق النهائية تتم وسط إجراءات احترازية مشددة بداية من البوابات المعقمة، وقياس درجة حرارة الطلاب واتباع الإرشادات.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل طالب يجلس فى دائرة قطرها متر ونصف لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب، مشيرًا إلى أن الجميع يكونوا مرتدين الكمامات والقفازات.

وتابع أن يومي الأربعاء والخميس الماضيين تم عقد الامتحانات وسط إجراءات مشددة، للحفاظ على الطلاب من فيروس كورونا، مضيفًا أن أعمال الامتحانات للسنوات النهائية تتم وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأوضح أن الجامعة تضع على جميع مداخلها بوابات لتعقيم الطلاب منذ دخولهم إلى الحرم الجامعي، مع توفير جميع وسائل التعقيم والتطهير الخاصة بالطلاب على أبواب اللجان مع التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات داخل لجان الامتحانات، مؤكدة على أن التعقيم للجان الامتحانية وتطهيرها يتم بشكل يومي كما يتم مراعاة توفير كل وسائل وأدوات التطهير اللازمة للطلاب.
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