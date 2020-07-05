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حوادث

أثناء فض مشاجرة.. ضبط شخص متهم تعدى على أمين شرطة في الغربية

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:48 ص
كلبش
كلبش
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محمد عبد الله

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على أمين شرطة بالغربية حال ضبطه في مشاجرة.  


البداية عندما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة بمنطقة أبو شاهين بدائرة القسم بين شخصين (عامل - عاطل"له معلومات مسلجة" مقيمان بذات المنطقة) لخلاف بينهما على ثمن هاتف محمول تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "كتر" فأصابه بجرح قطعى بيده اليسرى ولدى محاولة (أمينى الشرطة "من قوة وحدة مباحث القسم" المعينين بتلك المنطقة) ضبط الثانى تعدى على أحدهما بذات السلاح فأصابه بجروح متفرقة بالجسم وهرب بمساعدة أهليته.


وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية عن ضبط المتهم الهارب وكلًا من والديه (عامل - موظفة) لمساعدته على الهرب وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. 

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