الاستغاثة الطبية بالحكومة تنقذ سيدة حامل في ثلاثة توائم.. وطفل تعرض لحادث انفجار أنبوبة بوتاجاز

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وذلك في تقرير رصد الاستجابة لإستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد؛ في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.





وتم استقبال استغاثة تليفونية من زوج السيدة كريمة م. 40 عاما من القاهرة، تفيد بأن زوجته حامل في 3 توائم في الشهر الثامن من حملها، وفي حالة وضع، وحالتها خطيرة وتحتاج الي إجراء عملية ولادة عاجلة في احد المستشفيات مع توفير حضانات للأطفال الثلاثة؛ وعلي الفور تم التواصل مع دكتور ضياء عبدالحليم، مدير مستشفي الجلاء التعليمي للولادة، واستعد جميع الأطباء لاستقبال الأم التي وضعت مولودها الأول (ذكر) في استقبال المستشفي، ومن ثم قام الأطباء بإجراء عملية ولادة قيصرية للتوأم الآخرين (بنتين) .كما تم التنسيق مع ا.د زهراء عزالدين رئيس قسم الحضانات بمستشفي أبو الريش المنيرة، وتم نقل الأطفال الإسعاف إلى مستشفي ابوالريش المنيرة؛ وتم خروج الأم من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.





وكذلك استغاثة من والد الطفل "رمضان ع. "– 10 سنوات – محافظة الفيوم حيث تعرض لحادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بأحد المحال التجارية القريبة من منزله؛ وعليه تم التواصل مع د.أحمد ربيع مدير مستشفي الفيوم العام لاستقبال وحجز الطفل بالمستشفى؛ كما تم التواصل بالتنسيق مع أ.د مصطفي قدري (استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية) وإرسال صور وتقرير طبي بحالة الطفل وقام بكتابة العلاج اللازم لحالته كما تكفل بعلاج الطفل وعمل جلسات التجميل اللازمة لحالته مجانًا.





ونظرًا لظروف البلاد والقرار الخاص بغلق العيادات الخارجية بالمستشفيات الخاصة باستقبال حالات الكورونا؛ أشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم استقبال عدد من الحالات والتنسيق مع الأطباء المختصين للاستشارة الطبية وتقرير خطة العلاج اللازمة للمرضي عن طريق تقنيات التواصل عن بعد، وعرض جانبًا من تلك الحالات.





وتضمنت الحالات استغاثة من والدة الطفلة "جودي " _سنتين_ محافظة الشرقية تعاني من "أنيميا" حادة ناتجة عن نقص الحديد وتحتاج إلى العرض علي أحد الأساتذة المتخصصين حيث تم التواصل مع أ.د آمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال أمراض الدم وزرع النخاع، لعرض التحاليل والتقارير الطبية وقامت بالتواصل مع أهل الطفلة وكتابة العلاج الدوائي اللازم لحالتها الصحية.



