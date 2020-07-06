صحة البرلمان تستكمل مناقشة قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالاتفاقيات.. اليوم

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة من المقرر أن تستكمل اجتماعها اليوم الأثنين والذى بدأته أمس الأحد لمناقشة قرارات رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات.





وأشار "المشد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه من بين قرارات رئيس الجمهورية التى ناقشتها اللجنة ووافقت عليها هى مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17 /3 /2020.



